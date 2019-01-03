Сколько украинцев воспользовались безвизом: озвучена впечатляющая цифра

Украина

С июня 2017 года в Украине действует безвизовый режим с государствами Евросоюза. За это время им воспользовались уже два миллиона украинцев. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

«Безвиз работает!», — констатировал глава государства. Он напомнил также, что на данный момент Украина установила безвизовый режим поездок с более чем со ста странами мира.

«Мы продолжаем открывать мир для украинцев, а Украину — для мира», — написал президент.

Скрин записи президента Украины в Twitter

Стоит отметить, что по сравнению с 2017 годом количество выезжавших в прошлом году за границу соотечественников возросло на 6 процентов. По данным Госпогранслужбы Украины, чаще всего украинцы посещали страны ЕС https://fakty.ua/290 571-nazvany-strany-kotorye-ukraincy-chacshe-vsego-posecshali-v-2018-godu. В частности, Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Беларусь, Словакию. Всего же украинцы с биометрическим паспортом могут посетить более ста стран мира без оформления дополнительных разрешительных документов.

Также накануне Нового года Кабинет министров Украины ратифицировал соглашение о безвизом режиме поездок в Уругвай.



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