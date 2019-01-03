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Стал известен первый участник национального отбора на «Евровидение»
Национальный отбор представителя нашей страны на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в мае в Израиле, выходит на финишную прямую. Как и в прошлом году, украинского участника выберут в результате масштабного шоу — двух полуфиналов и финала, в которых отечественные исполнители и коллективы представят свои песни, а жюри и телезрители сделают свой выбор. Известно, что полуфиналы состоятся 9 и 16 февраля, а финал — 23 февраля. Кто из артистов примет участие в отборе его организаторы, телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ, пока держат в секрете.
На официальной странице «Евровидения» в Украине в Instagram раскрыли лишь одного участника. Им стал молодой украинский коллектив KAZKA, собравший уже немало наград и чей клип «Плакала» набрал более 105 миллионов просмотров в YouTube.
«Официально! Группа KAZKA подала заявку на участие в национальном отборе», — сказано в сообщении. С какой песней выступит группа, в прошлом году провалившая отбор, пока не сообщается.
Напомним, состав жюри национального отбора в этом году остался прежним. Выступления участников будут оценивать Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов. Ведущим шоу станет мастер слова Сергей Притула.
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