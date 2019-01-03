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Не надо ждать целый год: в Украине теперь можно сразу продать растаможенное авто
Государственная фискальная служба Украины сделала важное разъяснение о том, что отныне не нужно ждать 365 дней, чтобы продать авто на еврономерах, которое прошло процедуру легализации по сниженным ставкам акцизного налога. Об этом в Facebook сообщил представитель Сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.
«С сегодняшнего дня отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает вам продать/перерегистрировать авто», — написал он в соцсети.
По его информации, также автовладельцев избавили от необходимости дополнительно проводить перерегистрацию авто, чтобы избавиться от данной отметки.
Ранее в Государственной фискальной службе Украины констатировали, что с 25 ноября по 26 декабря 2018 года украинцы растаможили 11 тысяч авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года.
Из этого общего числа растаможенных авто почти 9,6 тысячи транспортных средств находились на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса (превысили срок пребывания на год и более. — Авт.). Поэтому владельцы таких машин уплатили предусмотренные нововведениями штрафы (8,5 тысячи за авто) на общую сумму 81,5 миллиона гривен.
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