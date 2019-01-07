Стиль жизни

У Близнецов наступает полоса везения, а Водолею пора отдохнуть: гороскоп на неделю

Рождественские праздники в самом разгаре, но многие даже в выходные не могут забыть о проблемах на работе. Как же совместить служебное рвение, необходимость отдохнуть и желание порадовать родных и друзей подарками и интересными поездками? В эксклюзивном гороскопе «ФАКТОВ» звезды подскажут, что для каждого из знаков зодиака является приоритетом в ближайшие семь дней.

ОВЕН. Можно назначать на предстоящий период деловые встречи, подписывать важные бумаги. Упорство, усидчивость, склонность к аналитической деятельности помогут добиться впечатляющих результатов на финансовом поприще.

ТЕЛЕЦ. Работа занимает у вас достаточно много времени, но отдавать ей предпочтение перед отдыхом и личной жизнью все же не стоит. Благодаря своей активности и инициативности сумеете укрепить позиции на службе. Больше времени уделяйте детям, учитывайте их интересы.

БЛИЗНЕЦЫ. В настоящее время по плечу вам окажутся даже такие задачи, к которым раньше даже боялись приступить. Можете планировать на предстоящий период важные встречи, поездки, ведь сейчас в вашей жизни начинается полоса везения.

РАК. Звезды предупреждают о том, что следует вначале сделать дело, а уж потом о нем говорить. Не болтайте лишнего также и в отношении того, что касается личной жизни. Не исключено, что придется столкнуться с различного рода бюрократическими проволочками.

ЛЕВ. Не исключено, что ваши планы будут противоречить тому, что наметило руководство. Проявите компромисс и деликатность в этом вопросе, чтобы не испортить отношения с начальством. Не стоит также вмешиваться в дела коллег и знакомых.

ДЕВА. Сосредоточиться на текущих вопросах будет достаточно непросто, поскольку мысли ваши заняты всем, чем угодно, только не работой. Не стоит зацикливаться на семейных проблемах, попытка выяснить отношения вряд ли прояснит ситуацию.

ВЕСЫ. Займитесь решением насущных проблем, оставив свои мечты до лучших времен. Идите уже проторенной дорогой, не пытаясь свернуть не нехоженую тропу — там вас могут ждать всяческие сюрпризы. Сомнения, мешающие спокойно спать, гоните прочь, у вас нет для них никакого повода.

СКОРПИОН. Наслаждайтесь моментом и находите хорошее во всем, чем придется заниматься в предстоящий период. Реализовать свои замыслы окажется достаточно просто, если подойти к вопросу со знанием дела, со всей серьезностью.

СТРЕЛЕЦ. Вполне можете рассчитывать на переход к более благоприятному для вас жизненному периоду. Старайтесь, однако, решать в первую очередь не чужие проблемы, а свои собственные. Не стоит слепо доверять мнению других людей.

КОЗЕРОГ. Благодаря возросшему интересу к тому, что вас окружает, получите возможность оценить свое место и в соответствии с этим строить планы на будущее. Хороший период наступает для тех, кто хочет повысить свой образовательный уровень.

ВОДОЛЕЙ. Ситуация, сложившаяся на службе, может спровоцировать вас на выяснение отношений с коллегами. Если окажетесь втянутыми в дискуссию, старайтесь философски отнестись ко всему, что происходит. Не забывайте о своем отдыхе, который просто необходим для хорошего самочувствия.

РЫБЫ. Успех в делах будет зависеть от ваших организаторских способностей. Неплохо бы заняться корректировкой собственного имиджа — получите от этого истинное удовольствие. Не навязывайте свое мнение близким людям и ни в чем их не упрекайте.

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