27.55 / 27.93 31.23 / 31.85
Киев: -3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Модель Victoria's Secret показала голую грудь на пляже

19:55 3 января 2019   91
Бриджит Малкольм
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая 25-летняя модель Бриджит Малкольм, ангел Victoria's Secret порадовала поклонников откровенными снимками. Красотка показала, как она отдыхает на пляже в родной Австралии, где она встречала Новый год.

Бриджит Малкольм разделась на безлюдном пляже, показав голую грудь. На некоторых снимках стройная красотка прикрывала грудь руками, на других — показала себя во всей красе. Пикантные фото модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что Бриджит — в прекрасной форме, она увлекается спортом и предпочитает пищу растительного происхождения. Хотя в 2015 году худую модель обвиняли в пропаганде анорексии. По этому поводу она даже обращалась к подписчикам и просила прекратить травлю.

«Давайте остановим травлю худобы. Я много работала, чтобы выглядеть так, и я горжусь своим телом. У меня, возможно, нет выдающихся форм, но я женщина, которая имеет право выглядеть так, как я выгляжу. Загляните внутрь себя и задайтесь вопросом, почему вы чувствуете потребность стыдить незнакомцев в интернете», — писала Бриджит.

В последнее время она немного набрала вес и снова обратилась к поклонникам с заявлением.

«В августе прошлого года я пообещала себе, что настало время примириться с телом. Я выбросила весы и измерительную ленту. Когда я заказываю еду на обед, заказываю всегда то, что хочу. Да, я набрала вес, но не расстраиваюсь по этому поводу. Моя жизнь — это нечто большее, чем размер джинсов. Я становлюсь свободной», — написала Бриджит.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская супермодель Алина Байкова показала роскошную фигуру на острове в Карибском море.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Киев
-3

Ветер: 2 м/с  3
Давление: 745 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины