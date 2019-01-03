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Модель Victoria's Secret показала голую грудь на пляже
Знаменитая 25-летняя модель Бриджит Малкольм, ангел Victoria's Secret порадовала поклонников откровенными снимками. Красотка показала, как она отдыхает на пляже в родной Австралии, где она встречала Новый год.
Бриджит Малкольм разделась на безлюдном пляже, показав голую грудь. На некоторых снимках стройная красотка прикрывала грудь руками, на других — показала себя во всей красе. Пикантные фото модель опубликовала на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что Бриджит — в прекрасной форме, она увлекается спортом и предпочитает пищу растительного происхождения. Хотя в 2015 году худую модель обвиняли в пропаганде анорексии. По этому поводу она даже обращалась к подписчикам и просила прекратить травлю.
«Давайте остановим травлю худобы. Я много работала, чтобы выглядеть так, и я горжусь своим телом. У меня, возможно, нет выдающихся форм, но я женщина, которая имеет право выглядеть так, как я выгляжу. Загляните внутрь себя и задайтесь вопросом, почему вы чувствуете потребность стыдить незнакомцев в интернете», — писала Бриджит.
В последнее время она немного набрала вес и снова обратилась к поклонникам с заявлением.
«В августе прошлого года я пообещала себе, что настало время примириться с телом. Я выбросила весы и измерительную ленту. Когда я заказываю еду на обед, заказываю всегда то, что хочу. Да, я набрала вес, но не расстраиваюсь по этому поводу. Моя жизнь — это нечто большее, чем размер джинсов. Я становлюсь свободной», — написала Бриджит.
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