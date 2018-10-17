"Русский мир" превратил Донецк в город-призрак: в сеть выложили впечатляющее видео

Украина

Видео в YouTube выложил пользователь Константин Скорятин.

Он снял 40-минутный ролик о поездке на велосипеде по городу и наглядно показал последствия оккупации.

Видео за короткое время набрало свыше 200 тысяч просмотров и вызвало всплеск эмоций в соцсетях. Приводим самые яркие комментарии (исправили только грамматику).

«Надо же, такой город превратить в пустое захолустье. Вот оно, кривое лицо „русского мира“. Все, к чему прикасается плешивый карлик, превращается в пустыню».

«Зарплата 90 $. Зато станции на русском объявляют».

«В Донецке бывал частенько до войны. В любое время суток город выглядел живым, спешащим и деловым. Тачки стоимостью с киевскую квартиру, шурующие по трамвайным рельсам, чтобы объехать вечные пробки, толпы людей куда-то бегущие, или праздно разгуливающие, или отдыхающие просто повсюду. Припарковаться негде, в кафе и ресторанах в центре мест пустующих меньше, чем занятых. Я от такой оживленности и зажиточности реально офигевал. Мариуполь на фоне Донецка выглядел серо, безлюдно и бедно. Сейчас все наоборот. Марик процветает. Кафешек и ресторанов, как на Крещатике, пооткрывалось. Парки и пляжи освежили. Общественный транспорт новый, весь с gps маячками, остановки с электронными табло, отсчитывающими время до прибытия нужного номера. Центр полностью реконструируется, включая фасады домов. Преступности — 0. Ограбления реже, чем убийства в Киеве, а угонов в год пару случаев. Так выглядит Украинский мир. А Донецк не за что больше любить. Это уже и не Донецк. От города одно название на карте осталось».﻿

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«Харьков уже был на пороге этого всего. И, слава Богу, спасся от это ужаса. Сейчас процветает, все строится и реконструируется, и не только в Харькове, а и всей области, и всей Украине». ﻿

«Хочется плакать! Это вы хотели? Только не с Украиной? Ну, сейчас дончане должны быть счастливы, ведь „биндер“ нет!»

«Донецк превратился в город убийц, алкашей, наркоманов-наемников. Утром у нас похороны очередного „героя“, а вечером концерты с певцами бывшего СССР». ﻿

«Важны перспективы города и региона. До войны в Донецк инвестировали большие деньги, квартиры там стоили, как в Киеве, многие ехали работать в Донецк, потому что уровень зарплат был высоким. Вся современная инфраструктура Донецка была построена за средства украинских налогоплательщиков: вокзал, стадион, аэропорт, ледовая арена… Сейчас регион полностью утратил любую привлекательность, а главное — доверие. Попробуйте сейчас найти инвестора, который при нынешней ситуации согласен будет инвестировать деньги? На смех поднимут, и это надолго. То, что Россия сегодня финансирует Донбасс, это тот минимум, который позволяет поддерживать только социальные вопросы, о каких-то новых, масштабных проектах речь не идет».﻿

«Интересно, приверженцы „русского мира“ осознали, что произошло? Что они впустили в свой дом?» ﻿

«Донецк сделал одну, самую большую ошибку в своей жизни! Так же, как и Краматорск со Славянском. Но эти города минула эта чума. Как живут сейчас Краматорск и Славянск… Вспоминаем этот бред, как страшный сон!»

«Слава Богу, Одессу отстояли, а то бы сейчас так по пустой нищей Одессе на велике ездил. „Русский мир“ в Донецке — это ужас, нищета, тоска».﻿

«Перед тем как Россию на помощь звать, нужно было на Южную Осетию, Абхазию или то же Приднестровье глянуть».﻿

«Город-призрак. Осталось еще немного — и будет, как в Припяти».﻿

«Мне одному показалось, что это Северная Корея?"﻿

«Хотя раньше говорили, что Донбасс кормит всю Украину, а, оказывается, сами себя не могут прокормить».﻿

«Кошмар, любимый город, 23 года там прожил, вырос и учился, видел, как после серости совка он хорошеет на глазах (тайный и коварный умысел злых „биндер“, которые строили, чтобы потом разрушить), действительно развивается и строится. Дико жаль, что часть жителей, у которых вместо головы хлебальник для каши и щей, пустили в город орду».﻿

«Приплыли вы в своих «республиках». Все, что могли вынести — вынесли, украсть — украли. Так чем же гордитесь, «республиканцы»? ﻿

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вскоре после ликвидации Захарченко Москва направила в «ДНР» ревизоров, чтобы выяснить, как расходовались дотации России.

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