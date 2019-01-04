В истории с убийством иностранных студенток в Харькове вскрылась неожиданная деталь

Происшествия

В деле об убийстве в Харькове двух девушек-студенток из Турции, появились новые детали. Так, стало известно, что хозяйка квартиры, которая сдала иностранкам жилье, умерла за несколько недель до Нового года.

Как сообщает ТСН, домом должен был заниматься внук умершей, однако, судя по профилю в социальных сетях, он находится в Москве.

По словам соседей, гражданки Турции жили тихо и ни с кем не общались. В университете также сказали, что студентки были прилежными и неконфликтными. В то же время, по информации журналистов, одна из погибших жаловалась родителям на бывшего парня, который ее якобы преследовал. Впрочем, пока что у полицейских нет подозреваемых в совершении этого преступления, и никого в розыск не объявляли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мужчина, выгуливавший собак, одним ударом в голову убил 26-летнего сотрудника Управления госохраны. В этом полиция заподозрила соседа погибшего по дому 36-летнего боксера Петра Очеретяного.

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