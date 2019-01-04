Названа причина трагедии с младенцем в сумском лифте (видео)

Происшествия

Причиной гибели двухмесячного младенца в лифте сумской многоэтажки стали действия монтера, который «разрешил» подъемнику двигаться между этажами с открытой дверью. Последние несколько месяцев перед трагедией жители дома не единожды жаловались в обслуживающую компанию на частые поломки лифта.

Об этом сообщили в полиции Сумской области. Так, начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута сообщил, что, по предварительным данным, смерть младенца наступила в результате асфиксии и перелома основания черепа, когда коляска с ребенком была заблокирована между потолком лифта и полом подъезда.

А руководитель городской прокуратуры Валерий Могильный назвал причину того, что лифт начал движение с открытой дверью — действия механика из обслуживающей компании «Горсумылифт». «В 2017 году лифт капитально отремонтировали. Гарантийный срок использования — два год, эксплуатационный — четыре. Но лифт начал ломаться через полгода. В последние несколько месяцев были четыре вызова для ремонта. Лифт то не закрывался, то ездил между этажами с закрытой дверью», — сообщил он.

По словам прокурора, видимо, из-за многочисленных жалоб, электромонтер вмешался в работу механизма и, по сути, позволил лифту двигаться с незакрытой дверью. «Мы считаем, что когда дедушка вывозил коляску из кабины, кто-то на нижнем этаже нажал кнопку вызова и лифт поехал», — отметил Валерий Могильный и добавил, что действия монтера — незаконные и преступные. Также, по его словам, есть признаки злоупотребления служебным положением со стороны руководства — директора «Горсумылифта», который подписывал и договор, и гарантийные обязательства. «При выявлении неисправностей именно он должен был дать распоряжение о приостановке эксплуатации лифта», — добавил прокурор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рамках уголовного производства в Сумах задержали руководителя обслуживающий лифт компании и электромонтера, вмешавшегося в работу лифта, что привело к гибели двухмесячного ребенка.





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