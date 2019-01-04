Украина

Под Львовом простились с ветераном АТО, умершим в первый день нового года (фото)

В райцентре Самбор (Львовская область) похоронили военнослужащего 704 полка Олега Войтовича. У 52-летнего бойца, недавно вернувшегося из госпиталя, 1 января остановилось сердце. Ранее сообщалось, что 1 января на Донбассе погиб солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Голубев.

В самборском райсовете сообщили, что Олег Войтович хоть и вышел на пенсию, но подписал контракт, за два года службы дважды побывал в зоне АТО. «И хотя сослуживцы рассказывают, что он никогда не жаловался на здоровье, были проблемы с давлением, сердцем. Вернулся с наряда, в который заступил на новогоднюю ночь, и дома навеки закрыл глаза. Похоронили нового героя на городском кладбище, возле Мемориала Героям Украины рядом с другими защитниками, с воинскими почестями и под звуки Государственного гимна», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Львовской области простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ Евгением Тоненковым (позывной «Сталкер»). Боец скончался в госпитале, куда его доставили с ранением головы — Евгения Тоненкова ранил вражеский снайпер.



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