- 11:13 Пятый раз — в одни руки: в Дубае названы лауреаты футбольной премии Globe Soccer Awards
- 11:10 Угрожал прохожим шприцем: под Киевом поймали опасного грабителя
- 10:53 Похоже на саркофаг для ЧАЭС: в сети жестко раскритиковали каток в Крыму
- 10:33 Под Львовом простились с ветераном АТО, умершим в первый день нового года
- 10:20 Попа как у Ким: Настя Каменских показала соблазнительные формы в купальнике
- 10:19 В Польше выступили с предложением изменить нормандский формат
- 9:56 Подарок под елку: на оккупированном Донбассе взлетела стоимость муки
- 9:46 Сделано важное заявление о бойце ВСУ, попавшем в плен боевиков на Донбассе
- 9:30 Названа причина трагедии с младенцем в сумском лифте
- 8:52 Мы идем: Притула забавно потроллил Зеленского с его походом в президенты
Под Львовом простились с ветераном АТО, умершим в первый день нового года (фото)
В райцентре Самбор (Львовская область) похоронили военнослужащего 704 полка Олега Войтовича. У 52-летнего бойца, недавно вернувшегося из госпиталя, 1 января остановилось сердце. Ранее сообщалось, что 1 января на Донбассе погиб солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николай Голубев.
В самборском райсовете сообщили, что Олег Войтович хоть и вышел на пенсию, но подписал контракт, за два года службы дважды побывал в зоне АТО. «И хотя сослуживцы рассказывают, что он никогда не жаловался на здоровье, были проблемы с давлением, сердцем. Вернулся с наряда, в который заступил на новогоднюю ночь, и дома навеки закрыл глаза. Похоронили нового героя на городском кладбище, возле Мемориала Героям Украины рядом с другими защитниками, с воинскими почестями и под звуки Государственного гимна», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Львовской области простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ Евгением Тоненковым (позывной «Сталкер»). Боец скончался в госпитале, куда его доставили с ранением головы — Евгения Тоненкова ранил вражеский снайпер.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 748 мм