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Украина

Похоже на саркофаг для ЧАЭС: в сети жестко раскритиковали каток в Крыму (фото)

10:53 4 января 2019   94
Каток в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

В сети высмеяли крымский каток, открытый оккупантами в Керчи. Интернет-пользователи сравнили это сооружение, со всех сторон окруженное грязью, с саркофагом. Ранее сообщалось, что в Керчи после празднования Нового года на улицах образовался «мусорный коллапс».

Фото катка в своем Twitter выложил блогер «Крымский бандеровец», живущий на аннексированном Россией полуострове. «Крым. Оккупанты в Керчи открыли каток. Чтобы на него попасть, надо выстоять огромную очередь в грязи. Экстерьер соответствует «родной говени», — говорится в комментарии к фотографиям.

Один из интернет-пользователей, оставивших свои комментарии под этим постом, сравнил сооружение с саркофагом, а второй написал: «А каток, смотрю, надувной, как и вЯличие?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму до потери сознания избили крымскотатарского активиста Ризу Асанова. На мужчину напали, когда он снимал сюжет об автомагистрали в районе Белогорска.

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