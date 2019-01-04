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Шоу-бизнес

Леся Никитюк разлеглась на диване и ждет Рождества

11:38 4 января 2019   437
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная телеведущая Леся Никитюк («Хто зверху?» Новый канал), которой накануне Нового года разбили автомобиль, не стала долго горевать по этому поводу. Ярко отметив Новый год в Киеве, уже через несколько дней она снова отправилась отдыхать.

Первое фото Леся опубликовала в Instagram. На снимке она растянулась на огромном диване в холле отеля.

«Новый год пережили, теперь ждем Рождества», — подписала Никитюк фото, показав, как большинство украинцев чувствуют себя после встречи Нового года. Похоже, телеведущая решила воспользоваться каникулами и последовав примеру звездных коллег наслаждаться отдыхом.

Ранее Леся Никитюк зажигала в Арабских Эмиратах, демонстрируя свою фигуру в купальнике, а затем вместе с мамой поправляла здоровье в одной из клиник Стамбула.

Как сообщали «ФАКТЫ», Оля Полякова проводит отпуск в Майами, а Настя Каменских демонстрирует свои формы в Латинской Америке.

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