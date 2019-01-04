Леся Никитюк разлеглась на диване и ждет Рождества

Шоу-бизнес

Популярная телеведущая Леся Никитюк («Хто зверху?» Новый канал), которой накануне Нового года разбили автомобиль, не стала долго горевать по этому поводу. Ярко отметив Новый год в Киеве, уже через несколько дней она снова отправилась отдыхать.



Первое фото Леся опубликовала в Instagram. На снимке она растянулась на огромном диване в холле отеля.

«Новый год пережили, теперь ждем Рождества», — подписала Никитюк фото, показав, как большинство украинцев чувствуют себя после встречи Нового года. Похоже, телеведущая решила воспользоваться каникулами и последовав примеру звездных коллег наслаждаться отдыхом.

Ранее Леся Никитюк зажигала в Арабских Эмиратах, демонстрируя свою фигуру в купальнике, а затем вместе с мамой поправляла здоровье в одной из клиник Стамбула.

Как сообщали «ФАКТЫ», Оля Полякова проводит отпуск в Майами, а Настя Каменских демонстрирует свои формы в Латинской Америке.

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