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Леся Никитюк разлеглась на диване и ждет Рождества
Популярная телеведущая Леся Никитюк («Хто зверху?» Новый канал), которой накануне Нового года разбили автомобиль, не стала долго горевать по этому поводу. Ярко отметив Новый год в Киеве, уже через несколько дней она снова отправилась отдыхать.
Первое фото Леся опубликовала в Instagram. На снимке она растянулась на огромном диване в холле отеля.
«Новый год пережили, теперь ждем Рождества», — подписала Никитюк фото, показав, как большинство украинцев чувствуют себя после встречи Нового года. Похоже, телеведущая решила воспользоваться каникулами и последовав примеру звездных коллег наслаждаться отдыхом.
Ранее Леся Никитюк зажигала в Арабских Эмиратах, демонстрируя свою фигуру в купальнике, а затем вместе с мамой поправляла здоровье в одной из клиник Стамбула.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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