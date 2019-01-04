Шоу-бизнес

Попа как у Ким: Настя Каменских показала соблазнительные формы в купальнике

Январь — месяц отдыха для многих звезд шоу-бизнеса. После активной гастрольной деятельности и новогодних корпоративов знаменитости на месяц отправляются на курорты. Свой отпуск в Майами проводит певица Оля Полякова, Лобода с дочкой наслаждается теплом и солнцем у океана. Вот и Настя Каменских улетела в теплые края. Как ранее говорила певица, она отправилась в одну из жарких стран Латинской Америки. Там планирует не только отдыхать, но и практиковать испанский язык и даже немного поработать над новым материалом и продвижением песни «Peligroso».

Певица поделилась в сети первым фото с отпуска. На нем Настя в бикини позирует у бассейна, демонстрируя свои аппетитные формы.

«Мы начали наш отпуск», — коротко подписала фото певица, сопроводив хэштегом «попакакуким». Также певица показала короткое видео, на котором она позирует на фоне бирюзового моря и пальм. С кем и где конкретно отдыхает, Каменских пока не признается.

Поклонники буквально засыпали Настю комплиментами и пишут, что формам украинской красотки может позавидовать не только Ким Кардашьян.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что модель Бриджит Малкольм, ангел Victoria's Secret порадовала поклонников откровенными снимками на пляже в Австралии.



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