Три грации: Оля Полякова встретила подруг в Майами

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова отказалась от новогодних корпоративов и решила провести праздники с семьей. Сначала она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, а затем улетела в Майами, показав единственный снимок на берегу моря в купальнике. Пока поклонники ждут новых фото от звезды, которая радовала откровенными снимками с прошлого отпуска на Мальдивах, она не спешит отчитываться о том, как проводит время.

В сети Полякова опубликовала скромное фото с подругами. «Три грации» случайно встретились в Майами", — коротко подписала она портретный снимок.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская супермодель Алина Байкова показала откровенные фото с отдыха на острове в Карибском море.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter