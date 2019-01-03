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Шоу-бизнес

Три грации: Оля Полякова встретила подруг в Майами

13:14 3 января 2019   650
Оля Полякова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Оля Полякова отказалась от новогодних корпоративов и решила провести праздники с семьей. Сначала она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, а затем улетела в Майами, показав единственный снимок на берегу моря в купальнике. Пока поклонники ждут новых фото от звезды, которая радовала откровенными снимками с прошлого отпуска на Мальдивах, она не спешит отчитываться о том, как проводит время.

В сети Полякова опубликовала скромное фото с подругами. «Три грации» случайно встретились в Майами", — коротко подписала она портретный снимок.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская супермодель Алина Байкова показала откровенные фото с отдыха на острове в Карибском море.

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