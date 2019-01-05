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Охлобыстин, видимо, светило медицины: Чекалкин поднял на смех сторонников Зеленского-президента
Сторонники выдвижения известного комика Владимира Зеленского в президенты попали под мощное влияние телевизора, считает шоумен и блогер Дмитрий Чекалкин.
«В том, что у нас всерьез обсуждают проблему выдвижения Зеленского на высший пост в стране, сыграло свою роль телевидение — мощнейший инструмент воздействия на умы, манипулятор общественным сознанием. Сегодня 80 процентов украинцев продолжают получать основной массив информации с телеэкрана», — сказал Чекалкин в интервью «ФАКТАМ», отметив необходимость борьбы с этим явлением.
Блогер уверен, что будущие выборы приведут к расколу украинского общества.
«Мне трудно представить Зеленского на трибуне ООН или на переговорах в нормандском формате. Тот, кто воспринимает его в качестве президента, наверное, и Охлобыстина считает медицинским светилом. Однако это разные вещи — руководить командой юмористов и быть менеджером огромной страны», — подчеркнул Чекалкин.
Напомним, ранее выдвижение Зеленского в президенты высмеял комик Сергей Притула.
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