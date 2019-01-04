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Жестокое убийство иностранных студенток в Харькове: появилась важная информация о подозреваемом
Харьковская полиция считает главным подозреваемым в деле об убийстве двух студенток-медиков из Турции их соотечественника. Молодой человек 2 января покинул Украину и вылетел на родину. Ранее сообщалось, что одна из погибших жаловалась родственникам на бывшего парня, который ее преследовал.
Как сообщает УНН, подозреваемый — 20-летний знакомый студенток из Турции. В то же время правоохранители опровергли информацию ряда массмедиа о том, что в убийстве подозревают внука хозяйки квартиры, которая умерла за несколько недель до смерти постоялиц. Сообщается, что погибшие — второкурсницы Харьковского национального университета Каразина. Об их исчезновении после Нового года сообщил однокурсник, также гражданин Турции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», девушки перестали отвечать на звонки родных из Турции еще 31 декабря. Поэтому вечером 2 января родственники попробовали связаться с ними через земляка, который приехал на съемную квартиру, звонил в дверь, а позже вызвал полицию.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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