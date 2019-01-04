Порошенко обратился к кандидатам в президенты

Политика

Украинские выборы должны быть защищены от гибридных вызовов, а их высокое качество — подтверждено международными наблюдателями. Напомним, что президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к участникам президентской гонки. «Высокое качество избирательного процесса — визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления», — заявил глава президент, призвав всех кандидатов на высший государственный пост и политические силы доказать это на своем примере.

«В этом году мы должны подтвердить зрелость демократической системы, а также обеспечить надлежащее наблюдение за президентской кампанией со стороны всех признанных международных организаций», — подчеркнул Петр Порошенко, назвав международное наблюдение «гарантией чистоты демократических процедур и состязательностью избирательного процесса». Отметив необходимость предотвратить фактор внешнего вмешательства в украинские выборы, президент добавил: «Мы должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в своем новогоднем обращении к украинцам Петр Порошенко призвал граждан к единению на фоне внешней и внутренней угрозы.

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