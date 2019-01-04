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"Настоящие" шахтеры: переселенка показала, кто поселился в ее доме в Ясиноватой
Ирина Довгань, которую в 2014 году боевики привязали к столбу в центре Донецка и подвергли жестоким пыткам, опубликовала в Facebook фото нелюдей, занявших ее дом в оккупированном городе.
В пронзительном тексте она написала: «Четвертый год в моей жизни человечество поделилось на черное и белое. На сограждан и злейших врагов. Потому что враги убивают украинцев, грабят украинцев. Для меня эти слова имеют особое значение. Потому что в моем доме в Ясиноватой живут именно такие: и убивающие, и грабящие».
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«Четвертый год остается наблюдать в соцсетях, как хорошо живут они в моем доме. Как растут и становятся красавицами их дочери. Дочери, которые хорошо позируют на фоне нарисованной руками моей Тани картины, на фоне камней, которые выкладывал на стенах мой муж. Они все хорошо чувствуют себя в моем дворе, среди моих цветов и деревьев, ходят моими лестницами, комфортно сидят на моей мебели», — констатирует Ирина Довгань.
В комментариях люди иронизируют, что это «явно „настоящие“ шахтеры, защищающие Донбасс», о которых постоянно твердят кремлевские пропагандисты, и желают всем, покинувшим родные края, быстрее вернуться в свои дома.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на оккупированном Донбассе массово не выплачивают зарплаты.
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