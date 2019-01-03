Кормят подачками: на оккупированном Донбассе массово не выплачивают зарплаты (фото)

Украина

Жители оккупированных территорий Дорнбасса массово жалуются на невыплату зарплат. Пользователи социальных сетей отмечают что, несмотря на неоднократные обещания главаря боевиков Александра Захарченко (ликвидированного в августе 2018 года в оккупированном Донецке) повысить на 10 процентов зарплаты бюджетникам, а заменившего его Дениса Пушилина — «возродить производство», зарплаты не только выросли, но и на многих предприятиях последние месяцы вообще не выплачивались. Хотя работникам некоторых производств вместо денег выдали производимую продукцию или пайки.



«В связи с постоянными и многочисленными обращениями мы решили опубликовать этот пост. Нам ежедневно пишут о такой проблеме, как зарплата работникам „Стирола“. Верней ее отсутствие в течение уже нескольких месяцев, с сентября! Решить проблему с задолженностью руководство обещало до конца года. Деньги перевели. По 500 рублей… действующим сотрудникам. То есть те, которые к этому моменту уволились, не получили ничего… Еще сотрудникам выдали „гуманитарку“ неплохую, мы даже фоточку раздобыли. Но, к сожалению, овсянкой, гречкой и тушенкой новогодний стол не накроешь… От себя лично и от тех, кто уже несколько месяцев не получал заработную плату на крупнейшем горловском предприятии, обращаемся с просьбой к власть имущим: дорогие наши руководители, очень вас просим взять эту ситуацию под свой контроль», — обращается «с надеждой на понимание и участие» к руководителям так называемой «республики», админсостав группы «Самооборона Горловки» в социальной сети.



* К Новому году работникам «Стирола» выдали не многомесячную задолженность по зарплате, а вот такую «гуманитарку»

Это пост уже несколько дней активно обсуждается жителями оккупированного Донбасса.

«Так гуманитарка, роде и не гуманитарка, а продукты в счет зарплаты на 2000 рублей» (курс российского рубля в ОРДЛО на сегодня около 2,3−2, 4 рубля за 1 грн. — Авт.)

«За квартиру мне чем платить? У меня долга 12 000 рублей, поработайте бесплатно еще и за квартиру заплатите!»

«Сколько миллионов выбрасывают на лечение больных с той стороны (на подконтрольных Украине территориях. — Авт.)! А здесь жители не могут денег собрать на операцию. Для своих граждан денег не хватает даже на зарплату».

«До производства, я так понимаю, дело не дошло. Но в новостях очень бодро отчитывались о том, что „идет подготовка к запуску производства удобрений, штат набран, люди работают — ремонтируют цех“. Неужели врали?»

«У нас работы нигде нет. Даже в фонде занятости говорят, зачем приходите, спрашиваете о работе? У нас (в Горловке) предприятия не работают».

«Пусть дальше Пушилины или Чепу*шилины богатею, а мы помолчим? Что сделали для людей?»

«Лучшие времена» уже настали! «Пушилинки» (так теперь в ОРДО называют резко подорожавшие куриные яйца. — Авт.) от 69 до 100 рублей!" — пишут в «Самообороне Горловки», размещая анонс «предвыборной» программы «МММ-щика».

Тем не менее работники горводоканала в оккупированном Енакиво (Донецкая область) «стироловцам», можно сказать, завидуют. Во время прямой линии с Денисом Пушилиным сотрудники предприятия попросили выдать им хотя бы продуктовые наборы, так как уже в течение четырех месяцев не получали ни копейки. Руководитель «республики» глубокомысленно ответил, что «эту ситуацию необходимо рассматривать со всех сторон».

Работникам мясокомбината в городе Снежное повезло чуть больше — им выдали зарплату колбасой, которую они пытаются реализовать.

«По рынку ходят женщины из Снежного — продают колбасу, которую в зарплату на мясокомбинате выдали. Нам пока деньгой платят — я слесарем на „государственном“ заводе работаю. Не хочу пробовать жареные гвозди», — иронизирует житель оккупированной Макеевки, не называя свое предприятие.

Не в лучшем положении встречали Новый год и работники Донецкого металлургического завода — с 1 января предприятие переведено на трехдневную рабочую неделю. «Печь (домна для выплавки чугуна. — Авт.) одна еле „теплится“, — написали в соцсети, — в горячем (литейном цеху. — Авт.) в последний год больше 9 тысяч рублей не платили и за пятидневку, а теперь поделим эту зарплату на 2, а то и — на 3. Подачка — чтобы нам совсем не издохнуть».

Преподаватели и школьные учителя тоже не ощутили обещанной 10-процентной прибавки к зарплате. «У меня было до 10 тыс. руб., так я до 28 часов в неделю работаю, „плюс“ — классное руководство, тетради и прочее, — пишет в соцсети учительница русского языка и литературы из Донецка. — А уже в ноябре и декабре я получила меньше. Особенно в декабре — 7 тысяч. И на работе по секрету сказали, что просто деньги на надбавки не пришли — а таковых у нас теперь, как в России, 26 видов. А у вас как?»

«Ого, вы получаете! У вас, наверное, еще и педагогический стаж большой и категория повыше. У меня нагрузка 20 часов и тоже классное руководство, тетрадки и прочее, а больше 4, 5 тыс. руб. не выжимаю», — отвечает ей коллега из Горловки.

«Подруге-медработнику платят, но в лучшем случае голую ставку, и грозят всех перевести на полставки или сократить, потому что нет пациентов. Если раньше у нас в родительном отделении было до 500−570 родов в год, то теперь и 100 за год не набирается. Водитель работает на полставки — на 2 тыс. руб. и говорит, что это еще хорошо — мол, его коллега в „министерстве здравоохранения ДНР“ на полной ставке всего 3 тыс. руб. получает», — сообщает в сети бывшая медсестра больницы в оккупированном Докучаевске.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Донбассе оккупанты ставят завод-гигант на «консервацию».

Фото из соцсети

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter