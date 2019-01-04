Мир

В России крупный пожар на рынке: в сети показали видео

Утром в пятницу, 4 января, в Пятигорске (Российская Федерация) в торговом центре произошел серьезный пожар. Загорелась кровля рыбного павильона, площадь возгорания составила 960 квадратных метров. Ранее сообщалось, что накануне в российском Новочеркасске рухнуло 4-этажное здание — офисный и развлекательный центр.

В местом управлении ведомства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в ликвидации пожара принимало участие 15 единиц техники и 35 человек. Причина возгорания не известна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 января была завершена поисково-спасательная операция в Магнитогорске на месте обрушения подъезда 10-этажного жилого дома была завершена. Спасатели извлекли из-под завалов 39 человек.

Также в сети показали видео расстрела автобуса с предполагаемыми террористами, которые могли иметь отношение к взрыву дома в Магнитогорске.

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