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Мир

В России рухнул развлекательный центр: под завалами могут находиться люди (видео)

19:39 3 января 2019   1434
Новочеркасск
Инф. «ФАКТОВ»

В России произошло очередное ЧП с обрушением дома. В Новочеркасске рухнуло 4-этажное здание. Инцидент произошел 3 января около 17.30 на улице Буденновской. Это было здание офисного и развлекательного центра. Обвалилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка.

Как сообщают российские СМИ, в момент крушения дома в боулинг-клубе были люди. К счастью, они успели вовремя выбежать из развлекательного центра. По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал.

Пока не известно, находились ли в обрушившейся части здания люди. Однако местные жители утверждают, что в окнах дома горел свет.

Телеграм-канал Mash сообщает, что причиной обрушения может быть перепланировка в «Сбербанке». Как сообщается, отделение банка на первом этаже четырехэтажного офиса год назад ремонтировали. Возможно, из-за ошибки рабочих сегодня левая часть дома рухнула.

Как писали «ФАКТЫ», рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда 10-этажного жилого дома. Ему предшествовал мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 37 человек.

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