- 20:09 Запрещенная КПУ определилась с кандидатом в президенты
- 20:04 Трагедия в Магнитогорске: поисково-спасательная операция завершена
- 19:55 Модель Victoria's Secret показала голую грудь на пляже
- 19:47 Задней частью локтя: в ММА назвали лучший нокаут 2018 года
- 19:40 Футбол на ТВ: где смотреть матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
- 19:39 В России рухнул развлекательный центр: под завалами могут находиться люди
- 19:26 Инцидент с туристами на Драгобрате: пострадавших заподозрили в провокации
- 19:20 Брат Кейт Миддлтон влюбился в финансового аналитика из Франции
- 19:04 У Омеляна придумали, как победить карманников на киевском железнодорожном вокзале
- 18:48 Дочь принцессы Монако расторгла помолвку с отцом своего четырехмесячного сына
В России рухнул развлекательный центр: под завалами могут находиться люди (видео)
В России произошло очередное ЧП с обрушением дома. В Новочеркасске рухнуло 4-этажное здание. Инцидент произошел 3 января около 17.30 на улице Буденновской. Это было здание офисного и развлекательного центра. Обвалилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка.
Как сообщают российские СМИ, в момент крушения дома в боулинг-клубе были люди. К счастью, они успели вовремя выбежать из развлекательного центра. По предварительной информации, в ЧП никто не пострадал.
Пока не известно, находились ли в обрушившейся части здания люди. Однако местные жители утверждают, что в окнах дома горел свет.
Телеграм-канал Mash сообщает, что причиной обрушения может быть перепланировка в «Сбербанке». Как сообщается, отделение банка на первом этаже четырехэтажного офиса год назад ремонтировали. Возможно, из-за ошибки рабочих сегодня левая часть дома рухнула.
Как писали «ФАКТЫ», рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда 10-этажного жилого дома. Ему предшествовал мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 37 человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 745 мм