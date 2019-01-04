Шоу-бизнес

София Ротару с внуками проводит каникулы в Лондоне (фото)

Легендарная украинская певица София Ротару, которая отказалась от концертов в России и впервые за долгое время приняла участие в киевском концерте, поздравив соотечественников с Новым годом, устроила себе зимние каникулы. 71-летняя народная артистка СССР отправилась в Лондон, где проводит время с детьми — сыном Русланом и невесткой Светланой, а также внуками — Анатолием и Соней-младшей. Кстати, 17-летняя девушка пошла по стопам звездной бабушки и выпустила первую песню.

Милыми семейными снимками в сети поделилась внучка Ротару. На фото София Михайловна позирует в городе на фоне рождественских ярмарок, зимнего парка развлечений Winter Wonderland, что находится в Гайд-парке в Лондоне.

В комментариях поклонники отмечают, что София Ротару с своем возрасте выглядит просто потрясающе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актриса Елизавета Боярская показала редкое семейное фото.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter