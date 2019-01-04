27.61 / 28.00 31.30 / 31.91
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Министр принес мандаринки: DZIDZIO показал фото из больницы после избиения

15:22 4 января 2019   872
Михаил Хома
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный певец и актер DZIDZIO, который после избиения 28 декабря оказался в больнице с разрывом барабанной перепонки левого уха, встретил Новый год в клинике. Друзья и коллеги поддерживают артиста, написав пожелания скорейшего выздоровления и слова поддержки в сети. А министр культуры Евгений Нищук навестил Михаила Хому (настоящее имя артиста) лично и принес ему мандарины. Фото с министром DZIDZIO опубликовал в Instagram.

«Евгений Николаевич принес мне мандаринки в больницу. Признаюсь вам честно, мандаринки я люблю больше, чем апельсины», — написал под фото Михаил Хома.

Напомним, DZIDZIO утверждает, что на него напал некий Михаил Мишков. Он якобы требовал у него свою долю доходов. Мишков утверждал, что выкупил долю бывшего участника группы и совладельца компании Meison Entertainment Лесика (Олег Турко), которому принадлежало 25%. В свою очередь, обидчик DZIDZIO говорит, что никого не бил, а лишь хотел внести свои творческие предложения по развитию проекта.


Тем временем полиция Киева возбудила уголовное дело по факту нападения на Михаила Хому по статье 125 Уголовного кодекса. Это легкие телесные повреждения.

Артист опасается, что из-за травмы может потерять слух.

Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о Михаиле Мишкове, который выдвинул свою версию инцидента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...

Киев
-1

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины