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Министр принес мандаринки: DZIDZIO показал фото из больницы после избиения
Популярный певец и актер DZIDZIO, который после избиения 28 декабря оказался в больнице с разрывом барабанной перепонки левого уха, встретил Новый год в клинике. Друзья и коллеги поддерживают артиста, написав пожелания скорейшего выздоровления и слова поддержки в сети. А министр культуры Евгений Нищук навестил Михаила Хому (настоящее имя артиста) лично и принес ему мандарины. Фото с министром DZIDZIO опубликовал в Instagram.
«Евгений Николаевич принес мне мандаринки в больницу. Признаюсь вам честно, мандаринки я люблю больше, чем апельсины», — написал под фото Михаил Хома.
Напомним, DZIDZIO утверждает, что на него напал некий Михаил Мишков. Он якобы требовал у него свою долю доходов. Мишков утверждал, что выкупил долю бывшего участника группы и совладельца компании Meison Entertainment Лесика (Олег Турко), которому принадлежало 25%. В свою очередь, обидчик DZIDZIO говорит, что никого не бил, а лишь хотел внести свои творческие предложения по развитию проекта.
Тем временем полиция Киева возбудила уголовное дело по факту нападения на Михаила Хому по статье 125 Уголовного кодекса. Это легкие телесные повреждения.
Артист опасается, что из-за травмы может потерять слух.
Ранее «ФАКТЫ» подробно писали о Михаиле Мишкове, который выдвинул свою версию инцидента.
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