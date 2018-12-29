На творчество потянуло: обидчик DZIDZIO рассказал свою версию инцидента

Шоу-бизнес

В нашумевшей истории с популярным артистом DZIDZIO, на которого напали 28 декабря возле радиостанции «Хит-ФМ», появился новый поворот. Михаил Мишков, которого певец обвинил в нападении, рассказал свою версию случившегося.

Мишков — военный запаса, бывший разведчик — называет себя бизнесменом. Он утверждает, что ни на кого не нападал, а просто приехал к радиостанции, чтобы в очередной раз поговорить с Михаилом Хомой.

По словам бизнесмена, он сам стал жертвой обмана, поскольку выкупил 25% компании Meison Entertainment, которая владеет правами на песни DZIDZIO. Долю ему продал бывший участник группы Олег Турко.

*Михаил Мишков

«Решил купить эти 25%. Законным способом заключили с Турко договор, внесли в реестр, переоформили. Потом, когда начали разбираться, оказалось, что доходов у Михаила Хомы нет, хотя их выступление — и я могу предоставить информацию — стоит 25 тысяч долларов. Поэтому я обратился к учредителям-совладельцам — это Безух Виктор, Анатолий Безух, Михаил Хома — и попросил предоставить мне документы как новому совладельцу, что происходит с проектом», — рассказал ТСН Мишков.

Дивидендов он так и не получил, поэтому стал более настойчиво просить свою долю, пытаясь встретиться с Хомой лично. Мишков признал, что был утром у радио, но никого не бил.

«Я подъехал к нему (Хоме. — Авт.), он выскочил как сумасшедший, кричал: «Какие проценты, зачем меня толкать?». Набежала какая-то массовка, кричала какая-то женщина, что вызовет полицию. Я говорю: «Я уже полицию вызвал, но я приехал к вам с мировым предложением, давайте разберемся, и я помогу сделать ваш проект лучше», — рассказал свою версию Мишков и заявил, что сам подаст заявление в полицию. Он также заверяет, что никого не бил, а просто хотел внести творческие предложения по развитию DZIDZIO как проекта.

«У меня как человека военного, но в душе творческого есть масса идей, как развить этот проект и сделать еще лучше», — утверждает Мишков и ко всему обвиняет артиста в неуплате налогов.

«Я сообщил, что есть открытое уголовное дело о неуплате налогов, где я признан пострадавшей стороной. Дело открыто в Коростышеве», — сообщил Мишков.

На данный момент в полицию обратился Михаил Хома. Он зафиксировал телесные повреждения — у певца разрыв барабанной перепонки левого уха.

«Врачи говорят, что уйдет месяц, а то и два, чтобы она срослась. В связи с этим врачи не рекомендуют Михаилу появляться на холодном воздухе, а также давать концерты не только на улице, но и в закрытых помещениях, — сообщила пресс-секретарь DZIDZIO Лилия Слюсар. — Поэтому вся компания сейчас думает над тем, проводить ли концерты, которые были запланированы на Новый год»

Напомним, DZIDZIO заявил, что на него напали возле радиостанции и нанесли удары по лицу. Конфликт произошел с Михаилом Мишковым из-за денег — доли в проекте. Он утверждает, что выкупил 25% компании Meison Entertainment у бывшего участника группы Олега Турко, который со скандалом ушел из группы и отношения с которым Михаил Хома выяснял в суде. Юристы DZIDZIO не признают нового владельца, поскольку не видели подлинных документов купли доли компании, и называют его «рейдером».

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