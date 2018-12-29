Шоу-бизнес

Лег в больницу и отменил все концерты: DZIDZIO рассказал о последствиях травмы

Нападение на популярного певца и актера DZIDZIO утром 28 декабря возле радиостанции «Хит ФМ» имело для него серьезные последствия. Об этом рассказал сам Михаил Хома. Он сообщил, что сейчас по настоянию врачей находится в больнице. У него разрыв барабанной перепонки левого уха.

«Я чувствую себя хуже. Поэтому доктор настоял на госпитализации. Я нахожусь в больнице и вынужден буду провести здесь Новогодние праздники», — написал Михаил Хома в Instagram. Певец также сообщил, что на месяц отменяет все запланированные концерты и корпоративы.

«Я обращаюсь ко всем нашим концертным партнерам, и прошу простить меня и мою команду, но мы вынуждены отменить все концерты минимум на месяц, в том числе корпоративы и выступление в Новый год», — сообщил Михаил. Артист опасается, что из-за травмы может потерять слух.

DZIDZIO обратился к коллегам, попросил поддержки и максимальной огласки. Своего обидчика Михаила Мишкова он по-прежнему называет «рейдером». По мнению артиста, напавший и его бывший коллега Лесик (Олег Турко) провернули незаконную операцию.

«Турко вроде продал, а Мишков вроде купил часть компании, 25%. Турко вроде бы получил за это 8 миллионов гривен, а Мишков без „вроде бы“ начал вымогать деньги у нашего юриста, угрожать физической расправой и требованием „предложите мне денег и я отстану“. Люди — это рейдерство», — эмоционально написал DZIDZIO.



*Также он добавил в сети характерное фото Мишкова

Артиста в сети поддержали многие коллеги: Оля Полякова, Светлана Тарабарова, Наталья Могилевская, Екатерина Бужинская, певец Александр Пономарев, телеведущая Леся Никитюк и другие.

«Новый год тебе никто не испортит, ибо у тебя есть — мы! Друзья, поддерживаем своей любовью нашего дорого артиста Дзидзьо», — написала Леся Никитюк.

Ранее «ФАКТЫ» давали и версию инцидента устами Михаила Мишкова, который утвержадет, что никого не бил, а просто хотел предложить свои творческие идеи.

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