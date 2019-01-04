Обнародована программа получения Украиной Томоса

Украина

5−6 января официальная делегация Украины посетит с рабочим визитом Турецкую Республику, где в Стамбуле на Фанаре главе Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и Всея Украины Епифанию будет вручен Томос об автокефалии.

Напомним, ранее митрополит Епифаний заявлял, что предоставление Томоса об автокефалии пройдет 5−6 января в храме Святого Георгия-Победоносца в Стамбуле.

Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, в состав делегации, кроме митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины Петра Порошенко, вошел также спикер парламента Андрей Парубий.

Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским патриархом и в молитве в Патриаршем храме Святого Георгия.

По завершению процедуры прозвучат заявления.

6 января президент Украины и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии (будет совместное отправление Вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием) и церемонии освящения воды в заливе «Золотой Рог».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет вручен 6 января. Также сообщалось, что во многих областях Украины церковные общины переходят из церкви Молсковского патриархата в единую Православную церковь Украины. На сегодняшний день Православная церковь Украины приросла приходами на Волыни, в Винницкой, Черновицкой и Хмельницкой областях.

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