- 18:36 «Укрзалізниця» запустит еще один поезд на Донбасс
- 18:17 Обнародована программа получения Украиной Томоса
- 17:46 Взрыв в жилом доме в Тернополе: выяснилась резонансная деталь
- 17:29 Скандал в Одесской военной академии: появились подробности
- 17:27 В Харькове могут закрыть автошколу, в которой училась Зайцева: названа причина
- 17:09 Выборы президента 2019: ЦИК зарегистрировала первого кандидата
- 16:50 Тело было в чемодане: на мусорнике в Днепре обнаружили труп молодой девушки
- 16:33 Хайди Клум впервые рассказала об отношениях с молодым женихом
- 16:30 Стало известно о подготовке Россией новых провокаций против Украины
- 16:09 В Закарпатье произошло опасное ЧП с электричкой
Обнародована программа получения Украиной Томоса
5−6 января официальная делегация Украины посетит с рабочим визитом Турецкую Республику, где в Стамбуле на Фанаре главе Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и Всея Украины Епифанию будет вручен Томос об автокефалии.
Напомним, ранее митрополит Епифаний заявлял, что предоставление Томоса об автокефалии пройдет 5−6 января в храме Святого Георгия-Победоносца в Стамбуле.
Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, в состав делегации, кроме митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины Петра Порошенко, вошел также спикер парламента Андрей Парубий.
Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским патриархом и в молитве в Патриаршем храме Святого Георгия.
По завершению процедуры прозвучат заявления.
6 января президент Украины и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии (будет совместное отправление Вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием) и церемонии освящения воды в заливе «Золотой Рог».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет вручен 6 января. Также сообщалось, что во многих областях Украины церковные общины переходят из церкви Молсковского патриархата в единую Православную церковь Украины. На сегодняшний день Православная церковь Украины приросла приходами на Волыни, в Винницкой, Черновицкой и Хмельницкой областях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 3 м/с С
Давление: 748 мм