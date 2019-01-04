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Происшествия

Гибель ребенка в лифте в Сумах: задержанных отправили под арест (видео)

22:42 4 января 2019   132
суд в Сумах
Инф. «ФАКТОВ»

Директору и электромонтеру ООО «Горсумылифт», действия которых могли привести к гибели двухмесячного ребенка 2 января этого года, избрали меру пресечения.

Как сообщает в Facebook прокуратура Сумской области, Ковпаковский районный суд Сум постановил отправить директора предприятия под домашний арест до 26 февраля этого года, а электромонтера — до 1 марта.

Подозреваемый электромонтер просил не применять к нему такую меру пресечения из-за того, что у него больная мать, которая не может самостоятельно двигаться, а также он имеет двух несовершеннолетних детей.

Прокурор ходатайствовал о содержании под стражей, потому что считает, что подозреваемые могут влиять на свидетелей и уничтожить вещественные доказательства. Прокуратура уже готовит апелляционную жалобу на решение суда.

Напомним, задержали электромонтера вместе с директором предприятия вечером 2 января. Ему инкриминируют «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка». По информации прокуратуры, электромонтер сделал так, чтобы лифт мог ездить с открытыми дверями, что привело к гибели ребенка.

Также сообщается, что с 4 января директор департамента инфраструктуры города Сумы Григорий Яременко отстранен от исполнения своих обязанностей. Именно его департамент заказывал и принимал работы от ООО «Горсумылифт». Со вчерашнего дня чиновник находится на бюллетене.

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