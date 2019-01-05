Украина

Томос для ПЦУ: украинская делегация прибыла в Стамбул (фото)

Украинская делегация прибыла в Стамбул. Там 6 января Вселенский патриарх передаст новой единой украинской церкви Томос об автокефалии. Торжественная церемония состоится в ходе литургии в честь праздника Богоявления.

В состав делегации от Украины входят президент Петр Порошенко и избранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Представители делегации опубликовали первые фото из Стамбула.

«Едем к Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломея со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса автокефальной поместной Православной церкви Украины… Бог услышал наши молитвы. Завтра Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос для Украины», — сообщил президент.

Напомним, торжественная церемония будет проходить в Патриаршем кафедральном соборе Святого Георгия на Фанаре (греческий район Стамбула). Затем исторический документ будет выставлен для обозрения в Софии Киевской.

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