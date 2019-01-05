27.66 / 28.07 31.31 / 31.97
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Томос для ПЦУ: украинская делегация прибыла в Стамбул (фото)

9:51 5 января 2019   409
делегация
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская делегация прибыла в Стамбул. Там 6 января Вселенский патриарх передаст новой единой украинской церкви Томос об автокефалии. Торжественная церемония состоится в ходе литургии в честь праздника Богоявления.

В состав делегации от Украины входят президент Петр Порошенко и избранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Представители делегации опубликовали первые фото из Стамбула.

делегация

«Едем к Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломея со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса автокефальной поместной Православной церкви Украины… Бог услышал наши молитвы. Завтра Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос для Украины», — сообщил президент.

Напомним, торжественная церемония будет проходить в Патриаршем кафедральном соборе Святого Георгия на Фанаре (греческий район Стамбула). Затем исторический документ будет выставлен для обозрения в Софии Киевской.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»

Киев
-4

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 745 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины