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Томос для ПЦУ: украинская делегация прибыла в Стамбул (фото)
Украинская делегация прибыла в Стамбул. Там 6 января Вселенский патриарх передаст новой единой украинской церкви Томос об автокефалии. Торжественная церемония состоится в ходе литургии в честь праздника Богоявления.
В состав делегации от Украины входят президент Петр Порошенко и избранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Представители делегации опубликовали первые фото из Стамбула.
«Едем к Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломея со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса автокефальной поместной Православной церкви Украины… Бог услышал наши молитвы. Завтра Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос для Украины», — сообщил президент.
Напомним, торжественная церемония будет проходить в Патриаршем кафедральном соборе Святого Георгия на Фанаре (греческий район Стамбула). Затем исторический документ будет выставлен для обозрения в Софии Киевской.
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