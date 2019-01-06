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Опасно для здоровья: в сети показали фото жутких условий в больнице на Донбассе
В соцсетях разгорелось активное обсуждение жутких фотографий из больницы в Северодонецке, которыми поделилась пользователь Facebook Юлия Линник.
«А на такой кровати с матрацем толщиной 3 см, должны спать вместе мама и ребенок. И это тараканы в кадр не попали и сквозняк по фото не передать. Условия для людей? Детей?! Заняла на свой страх и риск отдельную кровать от малого, ТК палата пустая, так мне разносчица пищи сказала „в отеле что-ли, разляглась“ Так что, курорт не то слово. Хотя у зеков курорт по круче, им даже каждому койки положены, не то что наше здравоохранение!!! Твари!!!», — написала она.
Пользователи принялись активно комментировать фото.
«А ещё неплохо бы ролики найти, когда руководство больницы с гордостью рассказывало и показывало сей ремонт, ведь были такие, я точно помню и вот эти картинки теперь рядышком, для контраста))))», — предложила пользователь Александра Валуйская.
«Ужас какой. Там же нельзя находится с детьми. Да и взрослому человеку тоже. Это же плесень. Она опасна для здоровья. Где там защитники уволенных? Не хотят они полежать в такой больничке?», — добавил Alexandr Plaxin.
«Эта кровать ещё ничего! Лежала в мае прошлого года с дочей в соматике — это ужас: кровати — сетки, растянутые, что чуть не до пола провисают, тараканы. Но отношение к нам было нормальное. Мне наоборот предлагали на соседнюю кровать ложиться, чтоб не теснились с малой вместе», — вспоминает Анна Садюк.
«Когда лежала в соматике, муж прусака принёс на стол врачу (скандал был ужасный), но сразу нашлась палата без прусаков и с нормальной кроватью», — делится воспоминаниями Natalya Ivanova-Shetilova.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный адвокат и правозащитница Елена Шафранова опубликовала жуткие фото со стадиона «Металлург» в Кривом Роге Днепропетровской области, где проводят соревнования среди детей.
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