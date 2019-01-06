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Смертельный взрыв в Мариуполе: выяснились важные детали
Во время взрыва в жилом доме Мариуполя 5 января погибли двое мужчин 1985 и 1987 годов рождения. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
«Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 „Умышленное убийство“ Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса и полные обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении полиции.
Как писали «ФАКТЫ», 5 января вечером в Центральном районе города Мариуполя Донецкой области в жилой квартире прогремел взрыв. По предварительной информации в квартире на третьем этаже взорвалась граната.
Отметим, что это уже не первый случай взрыва гранаты в жилом доме в Украине за последнее время. Так, ранее стало известно о взрыве гранаты в жилом доме в Тернополе. Также граната взорвалась в частном жилом доме в одном из сел Тернопольской области.
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