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Происшествия

Смертельный взрыв в Мариуполе: выяснились важные детали

10:37 6 января 2019   521
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

Во время взрыва в жилом доме Мариуполя 5 января погибли двое мужчин 1985 и 1987 годов рождения. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

«Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 „Умышленное убийство“ Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса и полные обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении полиции.

Как писали «ФАКТЫ», 5 января вечером в Центральном районе города Мариуполя Донецкой области в жилой квартире прогремел взрыв. По предварительной информации в квартире на третьем этаже взорвалась граната.

Отметим, что это уже не первый случай взрыва гранаты в жилом доме в Украине за последнее время. Так, ранее стало известно о взрыве гранаты в жилом доме в Тернополе. Также граната взорвалась в частном жилом доме в одном из сел Тернопольской области.

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