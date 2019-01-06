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Происшествия

В Мариуполе прогремел смертельный взрыв в жилом доме: фото с места ЧП

7:23 6 января 2019   421
Мариуполь взрыв
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

В Центральном районе города Мариуполя Донецкой области в жилой квартире вечером 5 января прогремел взрыв.

Вызов в полицию поступил в 21:20. Следственно-оперативная группа тут же отправилась на место происшествия. Есть погибшие, число жертв уточняется. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

«По предварительной информации в квартире на третьем этаже взорвалась граната, погибло два человека. Труп одного из них свисает из окна и оторванной конечностью. Под окном видна огромная лужа крови. На месте работают взрывотехники, полиция и военные. Также видно 3−4 машины медиков. Обстоятельства происшествия уточняются», — сообщил очевидец с места происшествия городскому сайту Мариуполя 0629.com.

Также сообщается, что один из пострадавших перед взрывом якобы звал на помощь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве гранаты в жилом доме в Тернополе. В том происшествии серьезно пострадал участник боевых действий на Донбассе Михаил Башаев.

*Фото 0629.com

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