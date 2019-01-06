Закончили дело предков: получение Томоса Украиной изобразили яркой карикатурой

Украина

Известный украинский карикатурист Юрий Журавель изобразил получение Украиной Томоса об автокефалии от Вселенской Патриархии карикатурой, которая быстро понравилась пользователям в соцсетях.

«Владимир Великий, князь Острожский, Петлюра, Скоропадский, Порошенко, Епифаний, Филарет, Ющенко, Мазепа, Ярослав Мудрый, княгиня Ольга. Ой радуйся, земле!» — написала в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Как писали «ФАКТЫ», 6 января Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Исторический документ был вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ, митрополиту Епифанию в Стамбуле.

Отныне Православная церковь в Украине является равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия. Она теперь является единственной канонически легальной православной церковью в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter