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Украина

Закончили дело предков: получение Томоса Украиной изобразили яркой карикатурой

11:43 6 января 2019   114
Томос для Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Известный украинский карикатурист Юрий Журавель изобразил получение Украиной Томоса об автокефалии от Вселенской Патриархии карикатурой, которая быстро понравилась пользователям в соцсетях.

«Владимир Великий, князь Острожский, Петлюра, Скоропадский, Порошенко, Епифаний, Филарет, Ющенко, Мазепа, Ярослав Мудрый, княгиня Ольга. Ой радуйся, земле!» — написала в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Как писали «ФАКТЫ», 6 января Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Исторический документ был вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ, митрополиту Епифанию в Стамбуле.

Отныне Православная церковь в Украине является равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия. Она теперь является единственной канонически легальной православной церковью в Украине.

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