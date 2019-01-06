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Шоу-бизнес

Соблазнительная Настя Каменских похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)

23:26 6 января 2019   187
Настя Каменских
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) продолжает радовать поклонников горячими фото с отдыха на морском побережье в Латинской Америке.

Артистка опубликовала в Instagram пикантные фото, на которых не скрывает своей шикарной формы. Так, некоторые фото Настя сделала на пляже, но также и показала снимки из гостиницы, в которой она отдыхает.

Фанаты оценили физическую форму певицы, поставив более 150 тысяч лайков под каждой из фотографий, а также оставив тысячи восторженных комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после новогодних корпоративов украинские звезды традиционно отправились на отдых. Так, Оля Полякова полетела в Майами, где встретилась с подругами. Также на морское побережье отправилась Светлана Лобода вместе с дочкой.

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