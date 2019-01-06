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Соблазнительная Настя Каменских похвасталась стройной фигурой на пляже (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) продолжает радовать поклонников горячими фото с отдыха на морском побережье в Латинской Америке.
Артистка опубликовала в Instagram пикантные фото, на которых не скрывает своей шикарной формы. Так, некоторые фото Настя сделала на пляже, но также и показала снимки из гостиницы, в которой она отдыхает.
Фанаты оценили физическую форму певицы, поставив более 150 тысяч лайков под каждой из фотографий, а также оставив тысячи восторженных комментариев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после новогодних корпоративов украинские звезды традиционно отправились на отдых. Так, Оля Полякова полетела в Майами, где встретилась с подругами. Также на морское побережье отправилась Светлана Лобода вместе с дочкой.
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— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
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