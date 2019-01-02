Лобода с дочкой отправилась к акулам (фото, видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая в новом клипе страстно целуется с таинственным незнакомцем, снова заинтриговала поклонников. Артистка показала видео из аэропорта, на котором со старшей дочерью Евой анонсируют свое путешествие.

Светлана игриво спрашивает у девочки о том, куда они летят, а та придумывает на ходу и отвечает рифмами. Из разговора становится понятно, что звездное семейство летит на острова к океану. Однако, куда именно, Лобода не признается.

«Мы будем купаться с акулами», — говорит дочке Светлана.

«Да я их сама так съем, что они в шоке будут», — отвечает Ева.

Позже Светлана показала в Instagram несколько снимков дочки на пляже. Возможно, они с маленькой Ло, как певица называет дочку, отдыхают на Мальдивах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Оля Полякова показала шикарную фигуру на пляже в Майами.

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