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Под Харьковом медикам пришлось на санках везти пациента к «скорой» (фото)
В Харьковской области в селе Нижняя Озеряна из-за не расчищенных от снега дорог медикам пришлось 4 километра пешком добираться на вызов к больному. Об этом в Facebook пишет Екатерина Березняк. Бригада выехала 3 января к 30-летнему мужчине по поводу травмы ноги.
Но мало того, что самим врачам пришлось пробираться сквозь сугробы, им же еще на санках пришлось транспортировать мужчину с переломом к машине скорой помощи, которая не смогла проехать по дороге.
В соцсети возмущаются такой ситуацией, но пишут, что это часто происходит в маленьких населенных пунктах.
«На санях — це ще повезло, буває на ношах несеш, аж руки і спина терпне».
«Це проблема — кожну зиму і після великих злив».
«Мы каждый день таким фитнесом занимаемся».
«На Львівщині майже у всіх районах така ситуація, особливо Турківському та Сколівському».
Люди винят власти в бездействии, отмечая, что «в теплих кабінетах цих доріг невидно».
«Самое главное, что тех, кто за это отвечает, в „Феофанию“ даже на гэликоптере доставят».
«Голове сельсовета санки в руки или лопату, если не могут организовать расчистку снега».
«Ті, що приймають реформи, і поняття не мають в нашій роботі!»
Кто-то дает совет: «А вызвать пожарную машину полноприводную (типа зил-131) из Мерефы не проще было? Ведь всегда так и делали: не может проехать скорая, бригада вызывала пожарных и на их машине ехала. Или руководство теперь запрещает в МЧС звонить?»
Как писали «ФАКТЫ», в начале января юго-восток Украины буде пребывать под действием греческого циклона. Снегопады обрушились на Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую и частично Харьковскую области, а также аннексированный Крым.
В канун Рождества на большей части территории Украины также будет идти снег. По данным Укргидрометцентра, снег будет небольшой, а в восточных областях — умеренный.
Морозным в Украине будет и само Рождество: ночью до 16 градусов мороза, а днем до 12 градусов.
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