27.66 / 28.04 31.25 / 31.88
Киев: -5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

О чистоте приходится только мечтать: в сети показали фото рождественской Ялты

18:12 6 января 2019   343
Ялта перед Рождеством
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 6 января, власти оккупированной Ялты (Крым) объявили о проведении на Массандровском пляже Рождественского пикника. Предполагается, что мероприятие посетит большое количество ялтинцев и гостей города. А на подходах к пляжу мусорные кучи, бутылки, забытая обувь, бумажки, початки кукурузы. Фото в Facebook поделился Сергей Сардыко.

«На праздники в Ялту приехало много отдыхающих. Увы, местные коммунальщики растренерованы и явно не справляются со своими обязанностями. Посмотрите, как замусорен и изуродован „граффити“ проход к Массандровскому пляжу (фото сделано 6 января 13:50)», — написал он.

Напомним, в конце декабря в оккупированном Крыму на трассу, соединяющую Севастополь и Ялту, рухнули огромные валуны. Чрезвычайно происшествие случилось в районе мыса Сарыч.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированной Керчи после празднования Нового года образовался «мусорный коллапс». Так, из-за невывоза мусора коммунальными службами во всех районах города переполнены мусорные баки. Кучи мусора лежат просто на улицах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Киев
-5

Ветер: 2 м/с  В
Давление: 746 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины