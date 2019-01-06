Общество

О чистоте приходится только мечтать: в сети показали фото рождественской Ялты

В воскресенье, 6 января, власти оккупированной Ялты (Крым) объявили о проведении на Массандровском пляже Рождественского пикника. Предполагается, что мероприятие посетит большое количество ялтинцев и гостей города. А на подходах к пляжу мусорные кучи, бутылки, забытая обувь, бумажки, початки кукурузы. Фото в Facebook поделился Сергей Сардыко.

«На праздники в Ялту приехало много отдыхающих. Увы, местные коммунальщики растренерованы и явно не справляются со своими обязанностями. Посмотрите, как замусорен и изуродован „граффити“ проход к Массандровскому пляжу (фото сделано 6 января 13:50)», — написал он.

Напомним, в конце декабря в оккупированном Крыму на трассу, соединяющую Севастополь и Ялту, рухнули огромные валуны. Чрезвычайно происшествие случилось в районе мыса Сарыч.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированной Керчи после празднования Нового года образовался «мусорный коллапс» . Так, из-за невывоза мусора коммунальными службами во всех районах города переполнены мусорные баки. Кучи мусора лежат просто на улицах.

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