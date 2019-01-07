Украина

В Донецке арестовали одного из спонсоров "русской весны"

Об аресте крупного предпринимателя Дмитрия Автономова (фигурант сайта «Миротворец», организовывал поставки топлива «армии ДНР» с 2014 года, помогал продуктами, спонсировал «патриотические» акции, установку памятников «ополченцам» и т. д. ) сообщили «оппозиционные» сепаратистские ресурсы.

Они пишут, что Автономов задержан в Донецке накануне Нового года без предъявления обвинений. «Помимо Автономова были задержаны также порядка 10 руководителей предприятий, где вышеуказанный предприниматель является соучредителем. Источник также сообщил, что задержаны и ближайшие родственники Дмитрия Автономова», — информирует агентство «Донецк24», назвавшее происходящее «беспределом».

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«Автономов с первых дней помогал ополчению. Потом помогал „Оплоту Донбасса“ Александра Захарченко. Занимался бизнесом. После гибели главы все шло более или менее нормально. И вдруг перед Новым годом у него решили отжать бизнес. Похоже, требуют переписать активы», — рассказал СМИ источник на одном из предприятий Автономова.

Как известно, в «ДНР» после ликвидации Захарченко идет передел финансовых потоков. Его соратники либо «добровольно» расстаются с награбленным, либо оказываются «на подвалах», либо спешно сбегают в Россию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» работникам некоторых производств вместо денег выдали производимую продукцию или пайки.

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