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Епифаний проводит первое богослужение в Киеве после получения Томоса: онлайн-трансляция
Предстоятель Православной церкви Украины после возвращения из Стамбула проводит Рождественскую литургию после предоставления украинской церкви Томоса. После завершения богослужения церковную грамоту Вселенского патриархата о признании канонической автокефалии единой поместной Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей поместят в трапезный храма Софии Киевской. Ее сможет увидеть каждый желающий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на время проведения литургии доступ на территорию Национального заповедника «София Киевская» будет ограничен. Однако на Софийской площади разместят экраны, на которые будет транслироваться богослужение.
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