В аэропорту Литвы разгорелся скандал с украинцами: детали инцидента

Украина

В аэропорту Вильнюса случилось ЧП — 16 граждан Украины не смогли сесть на рейс авиакомпании Ryanair до Киева. Пассажиры утверждают, что опоздали на посадку из-за сбоя в работе литовских пограничников. Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании двое суток не могли вылететь из Украины.

Об инциденте в социальных сетях сообщил одессит Антон Глушенков, заявив, что посадочный гейт закрыли за 20 минут до ожидаемого вылета самолета. «Работники наземного обслуживания пассажиров нагло отказались войти в положение и пускать на перрон даже маму и папу 7-летней уже пропущенной девочки. Оказалось, родители оставили её „занять“ очередь, а сами отошли „покурить, выпить кофе и глянуть цены DutyFree“. В результате малолетний ребенок полчаса простоял сам без родителей в накопителе. И лишь после грандиозного скандала её вернули маме», — пишет автор сообщения.

По его информации, пассажиры из Украины жаловались на то, что опоздали на посадку из-за сбоя в работе литовских пограничников. В то же время, пишет Антон Глушенков, официальный представитель аэропорта Вильнюса заверил, что, что все системы работки слаженно, просто в промежутке 12−13 часов в нешенгенскую зону вылетает сразу 4 больших борта. «Работник хендлинговой службы даже подходил к очереди на пограничной проверки и громко по-литовски и по-английски говорил, мол, кто опаздывает на Киев, пройдите, вас пропустят без очереди», — пишет одессит.

Мнения интернет-пользователей, прокомментировавших этот постом, разнятся. Так, один из них посетовал на работу персонала и рассказал, как дважды вылетал из аэропорта в Вильнюсе и оба раза со скандалом. «Первый раз я хотел пройти по транзиту, однако меня заставили пройти в шенген и выйти из него. Второй раз вообще, при наличии двух виз (одной туристической и второй разрешающей пребывание 365 дней в году), мне предъявили претензию, что пребывание в шенгене было более 90 дней за последние 180. Скандал закончился тем, что я в присутствии представителя МАУ, отдал все свои вещи, включая мобильный, платежные карты и т. д. своим друзьям, оставшись исключительно с паспортом, сказал вызывать консула и депортировать меня. После этого меня сразу отпустили на мой рейс. Так что о своеобразии VNO я предупреждаю всех своих знакомых», — пишет пользователь.

Другие интернет-пользователи указывали на тот момент, что пассажиры были сами виноваты, не придя вовремя на посадку. «Жалко конечно. Но по-честному сами виноваты. „На попить кофе и покурить“. Есть правила авиакомпании, есть соответственно цена», — пишет комментатор. «А в чем вина авиакомпании? Что она вылетела вовремя, несмотря на опоздавших? А должна собирать их по аэропорту полчаса? Или люди не в курсе, что время вылета в билете — это время вылета, а не посадки в самолет? У лоукостов своя специфика — полчаса на загрузку-выгрузку. Для этого они и сгоняют людей в накопитель, чтоб процедура регистрации у гейта не задерживала борт. Персонал скорее действовал строго по инструкции. А очередь на паспортном — бывает. Наверное, просто надо приезжать пораньше. Ну в крайнем случае, думаю, всегда можно попроситься вне очереди», — добавляет другой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 января во Львовском международном аэропорту имени Данилы Галицкого произошло ЧП: самолет Boeing 737−800с бортовым номером TC-JVI авиакомпании Turkish Airlines, который осуществлял рейс по маршруту Львов — Стамбул, при осуществлении разворота на взлетно-посадочной полосе частично выкатился за ее пределы с последующей остановкой.

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