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Украина

На двух дорогах Украины ограничли движение из-за снегопадов

11:38 7 января 2019   17
Зимняя дорога
Инф. «ФАКТОВ»

Из-за сложных погодных условий на двух дорогах государственного значения в Запорожской области ограничено движение транспорта. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное.

В связи со сложными погодными условиями (снежный покров до 20 см, порывистый ветер до 25 м/с, снежные заносы до 0,5 м) Служба автомобильных дорог в Запорожской области ограничила движение для тяжеловесного и маршрутного транспорта на следующих дорогах государственного значения:

  • М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, км 475 + 500 — км 557 + 000 (от пгт. Приазовское до г. Бердянск).
  • Н-30 Токмак — Бердянск, км 45 — км 143 (от м. Токмак до с Азовское).

Сообщается, что на территории Украины местами небольшой снег (прирост за ночное время суток 1−3 см) — в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской и центральных областях.

На перевальных участках дорог Ивано-Франковской и Львовской областей падает небольшой снег (за ночь выпало от 5 до 15 см снега), состояние покрытия на перевалах — в снегу. В понедельник, 7 января, в восточных областях, Приазовье и в Карпатах небольшой снег, на остальной территории — без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 5−10 м/с. Температура -6−10 С.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 января метеорологическая служба Германии объявила красный уровень опасности из-за непогоды. Баварию завалило снегом. Сильные снегопады продолжаются уже четвертые сутки. Высота снежного покрова достигает 50 сантиметров.

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