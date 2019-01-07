27.55 / 28.04 31.09 / 31.94
Киев: -5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Софийском соборе представили Томос для Украины: историческое видео

12:42 7 января 2019   183
Томос
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко внесли в Софийский собор Томос о предоставлении автокефалии новой поместной церкви.

Свиток в развернутом виде закрепили в Софийском соборе. После Рождественской литургии церковную грамоту поместят в трапезную храма Софии Киевской, где ее может увидеть любой желающий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Томос об автокефалии в Стамбуле от Вселенского патриарха Варфоломея получил предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний: фото и видео с исторического события.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!

Киев
-5

Ветер: 3 м/с  C-В
Давление: 754 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины