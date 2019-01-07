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В Софийском соборе представили Томос для Украины: историческое видео
Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко внесли в Софийский собор Томос о предоставлении автокефалии новой поместной церкви.
Свиток в развернутом виде закрепили в Софийском соборе. После Рождественской литургии церковную грамоту поместят в трапезную храма Софии Киевской, где ее может увидеть любой желающий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Томос об автокефалии в Стамбуле от Вселенского патриарха Варфоломея получил предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний: фото и видео с исторического события.
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