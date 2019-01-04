Спасатели не спешат: туристы оказались заложниками схода лавин на Ай-Петри (фото)

Происшествия

В оккупированном Крыму на горе Ай-Петри из-за сложной лавиноопасной ситуации люди не могут выбраться. Сообщается, что в горах сошло 6 лавин. Транспорт на дороге оказался заблокирован.

При этом очевидцы утверждают, что спасательные службы не отвечают на звонки. Люди уже несколько часов заблокированы на дороге.

В Facebook в группе «Любимая Ялта» пишут, что транспорт сам выбраться не может, ждут тяжёлую технику и шнекороторы для пробивки к застрявшим людям. Лавины накрыли много транспорта.

По словам очевидцев, верхний выезд заблокирован лавиной, ее расчищают люди своими силами.

«Сход лавины на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й час, не продвинулись вообще. Ветер, снег», — сообщил один из пользователей в крымской группе «Подслушано Судак».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о повышенной снеголавинной опасности в Карпатах в первые дни нового 2019 года.

Также сообщалось, что по прогнозам синоптиков, 5 января на западе и севере Украины (кроме Сумской области) выпадет снег, усилится ветер, возможны метели. А вот непогода на Херсонщине, в Донецкой, Луганской, Харьковской областях, в районах Днепра и в Крыму прекратится.

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