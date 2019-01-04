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Спасатели не спешат: туристы оказались заложниками схода лавин на Ай-Петри (фото)
В оккупированном Крыму на горе Ай-Петри из-за сложной лавиноопасной ситуации люди не могут выбраться. Сообщается, что в горах сошло 6 лавин. Транспорт на дороге оказался заблокирован.
При этом очевидцы утверждают, что спасательные службы не отвечают на звонки. Люди уже несколько часов заблокированы на дороге.
В Facebook в группе «Любимая Ялта» пишут, что транспорт сам выбраться не может, ждут тяжёлую технику и шнекороторы для пробивки к застрявшим людям. Лавины накрыли много транспорта.
По словам очевидцев, верхний выезд заблокирован лавиной, ее расчищают люди своими силами.
«Сход лавины на Ай-Петри. Стоим в пробке на спуск 5-й час, не продвинулись вообще. Ветер, снег», — сообщил один из пользователей в крымской группе «Подслушано Судак».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о повышенной снеголавинной опасности в Карпатах в первые дни нового 2019 года.
Также сообщалось, что по прогнозам синоптиков, 5 января на западе и севере Украины (кроме Сумской области) выпадет снег, усилится ветер, возможны метели. А вот непогода на Херсонщине, в Донецкой, Луганской, Харьковской областях, в районах Днепра и в Крыму прекратится.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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