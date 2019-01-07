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Жена убитого в Киеве сотрудника УГО в деталях рассказала о трагедии
Стали известны подробности гибели в Киеве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка. Полную картину случившегося 2 января описала вдова Хмелюка Алина.
Алина Хмелюк рассказала, что конфликт начался из-за собаки. После того, как автомобиль преградил таксе дорогу, владелец животного устроил разбирательства.
«За рулем был мой брат. Подъезжая к жилому комплексу, к шлагбауму, он не пропустил отвязанную таксу. Из-за чего боксер-убийца подошел к окну и начал возмущаться, ругаться и т. д… Мой муж Вася вышел из машины для того, чтобы поговорить, из-за чего он так возмущается», — рассказала Хмелюк. ⠀
«Вася стоял, руки в карманах и спорили что-то на счет собаки. И тут боксер-убийца нанес неожиданный удар в голову, Вася упал (затылком не ударился). Боксер-убийца отвязал свою вторую собаку — мастифа, взял проклятую таксу и скрылся», — добавила свидетельница.
До прибытия «скорой» присутствующие проводили пострадавшему реанимационные мероприятия, но приехавшие врачи констатировали смерть. «Вскрытие показало: смерть наступила от удара в голову, кровоизлияние», — уточнила Алина Хмелюк.
Жена погибшего опровергла ряд фейков, распространяемых в сети. По словам Хмелюк, у мужа не было с собой пистолета, и офицер не мог размахивать служебным удостоверением или провоцировать конфликт, поскольку дорожил своей работой.
Напомним, 2 января в Киеве на Печерске ударом в голову был убит 26-летний сотрудник Управления госохраны Украины. Подозреваемый сам сдался полиции. Им оказался 36-летний Петр Очеретяный, бывший профессиональный боксер.
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