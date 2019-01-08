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Ведущая «Орла и решки» в новом образе разожгла жаркие споры в сети (фото)
Известная телеведущая Настя Ивлеева до неузнаваемости изменила свой образ. На новых снимках Instagram теледива появилась с длинными розовыми волосами.
В новом образе Ивлеева засветилась на концерте своего парня, российского рэпера Элджея, которому в ноябре 2018 года запретили въезд в Украину.
Обсуждая новый облик ведущей «Орла и решки» ее подписчики разделились на два лагеря. Одни признают, что выбранный цвет для волос — хоть и неожиданный, но тем не менее подходит Насте, вносит свежесть и «изюминку» в привычный образ.
«Вас не узнать, вы похудели и этот цвет вам к лицу. Вы шикарны», — не скупятся на комплименты поклонники Ивлеевой. «Невероятно», «Красотка нереальная», — не сдерживают восторга подписчики ведущей в Instagram.
Были и те, кому розовые волосы Ивлеевой очень напомнили эксперименты со стилем от Ольги Бузовой:
Также у комментаторов возникли четкие ассоциации со стилем Мари Сенн:
Ивлеевой советуют снова вернуться к образу роскошной блондинки:
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Ивлеева со слезами на глазах объявила о закрытии проекта «Орел и решка. Перезагрузка».
Напомним, ранее Кончита Вурст предстала в образе блондинки, а Селин Дион удивила, появившись в кожаном мини и ботфортах.
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