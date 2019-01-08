Мир

Крушение судна с украинцами в Черном море: появилось фото выживших моряков

Консул Украины посетил в больницах турецкого Самсуна всех моряков, пострадавших во время крушения судна Volgo Balt 214 в Черном море. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Он заверил, что пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь, они находятся под опекой представителей украинской общины в Турции.

Моряки в больнице

«Консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших моряков — состояние удовлетворительное, держатся бодро», — написал Сибига в Twitter.

Он также поблагодарил турецких спасателей за спасение моряков, которые провели около пяти часов в ледяной воде, назвав настоящим чудом их спасение.

«Благодарен турецким спасателям-моряков спасены после 5 часов пребывания в ледяной воде — настоящее чудо. Близкие на связи», — говорится в сообщении Сибиги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, включая четверых украинцев. Спасти удалось семерых.

Уже известны имена погибших моряков-граждан Украины Владимир Овдиенко, Дмитрий Крепец, Ростислав Вязовский и Руслан Бондик. Всего на борту судна находились 11 украинцев и два гражданина Азербайджана. Оно следовало из порта «Азов» (Россия) в турецкий Самсун. Стало известно, что судно могло вести в Турцию уголь с оккупированного Донбасса.

Фото Twitter Lıudmyla Shymko

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