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- 7:28 Крушение судна с украинцами в Черном море: появилось фото выживших моряков
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Крушение судна с украинцами в Черном море: появилось фото выживших моряков
Консул Украины посетил в больницах турецкого Самсуна всех моряков, пострадавших во время крушения судна Volgo Balt 214 в Черном море. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Он заверил, что пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь, они находятся под опекой представителей украинской общины в Турции.
Моряки в больнице
«Консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших моряков — состояние удовлетворительное, держатся бодро», — написал Сибига в Twitter.
Он также поблагодарил турецких спасателей за спасение моряков, которые провели около пяти часов в ледяной воде, назвав настоящим чудом их спасение.
«Благодарен турецким спасателям-моряков спасены после 5 часов пребывания в ледяной воде — настоящее чудо. Близкие на связи», — говорится в сообщении Сибиги.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 40-летнее судно вышло в море в неблагоприятную погоду и не дойдя до турецкого порта было повреждено штормом и затонуло. Шестеро членов экипажа погибли, включая четверых украинцев. Спасти удалось семерых.
Уже известны имена погибших моряков-граждан Украины Владимир Овдиенко, Дмитрий Крепец, Ростислав Вязовский и Руслан Бондик. Всего на борту судна находились 11 украинцев и два гражданина Азербайджана. Оно следовало из порта «Азов» (Россия) в турецкий Самсун. Стало известно, что судно могло вести в Турцию уголь с оккупированного Донбасса.
Фото Twitter Lıudmyla Shymko
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