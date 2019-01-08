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Скандальная российская балерина уехала из РФ
Российская балерина Анастасия Волочкова объявила о намерении остаться жить на Мальдивах, которые назвала своим любимым местом на планете. Неожиданноек признание заслуженная артистка России сделала в Instagram.
«Отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости», — заявила Волочкова.
По ее словам, она уже начала поиски школы для дочери Ариадны.
Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы
42-летняя Анастасия Волочкова уже 16 лет выступает с сольными проектами.
Ранее в сети появилась информация о переезде в Европу российской представительницы на «Евровидении» Юлии Самойловой, однако впоследствии она опровергла эти сведения.
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