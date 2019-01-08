Скандальная российская балерина уехала из РФ

Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова объявила о намерении остаться жить на Мальдивах, которые назвала своим любимым местом на планете. Неожиданноек признание заслуженная артистка России сделала в Instagram.

«Отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости», — заявила Волочкова.

По ее словам, она уже начала поиски школы для дочери Ариадны.

42-летняя Анастасия Волочкова уже 16 лет выступает с сольными проектами.

Ранее в сети появилась информация о переезде в Европу российской представительницы на «Евровидении» Юлии Самойловой, однако впоследствии она опровергла эти сведения.



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