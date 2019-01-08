27.71 / 28.09 31.44 / 32.10
Киев: -11
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Монатик показал редкое фото с сыновьями

10:22 8 января 2019   453
Дмитрий Монатик
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярный украинский мультиартист Monatik, выпустивший недавно новую горячую песню, как и большинство коллег по шоу-бизнесу, устроил себе январские каникулы. Певец проводит отпуск с семьей — женой Ириной и двумя сыновьями, которых не показывает публике. Дмитрий, который всегда оберегает свою личную жизнь, сделал исключение и опубликовал редкое семейное фото.

«Всех с Рождеством! Новых достижений, счастья, путешествий и эмоций! Пусть прекрасным будет каждый миг», — подписал Дмитрий снимок, на котором вместе с детьми подходит к парку развлечений «DreamWorks» в Дубае. Поклонники пришли в восторг от опубликованного в Instagram фото с мальчиками.

Напомним, женой Монатика является его коллега, директор Ирина Демичева. Они вместе уже 7 лет, воспитывают двоих сыновей. Недавно Ирина опубликовала редкое фото с мужем из гримерки после церемонии награждения премией «M1 Music Awards», где Монатика назвали «Лучшим проектом года» за работу с Надей Дорофеевой «Глубоко».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Светлана Лобода на отдыхе показала, как работает над своей фигурой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Киев
-11

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 749 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины