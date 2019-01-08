Монатик показал редкое фото с сыновьями

Шоу-бизнес

Популярный украинский мультиартист Monatik, выпустивший недавно новую горячую песню, как и большинство коллег по шоу-бизнесу, устроил себе январские каникулы. Певец проводит отпуск с семьей — женой Ириной и двумя сыновьями, которых не показывает публике. Дмитрий, который всегда оберегает свою личную жизнь, сделал исключение и опубликовал редкое семейное фото.

«Всех с Рождеством! Новых достижений, счастья, путешествий и эмоций! Пусть прекрасным будет каждый миг», — подписал Дмитрий снимок, на котором вместе с детьми подходит к парку развлечений «DreamWorks» в Дубае. Поклонники пришли в восторг от опубликованного в Instagram фото с мальчиками.

Напомним, женой Монатика является его коллега, директор Ирина Демичева. Они вместе уже 7 лет, воспитывают двоих сыновей. Недавно Ирина опубликовала редкое фото с мужем из гримерки после церемонии награждения премией «M1 Music Awards», где Монатика назвали «Лучшим проектом года» за работу с Надей Дорофеевой «Глубоко».

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