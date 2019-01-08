Украина

Порошенко напомнил украинцам самые важные достижения 2018 года (видео)

Президент Украины Петр Порошенко создал собственный список главных побед украинцев в 2018 году, опубликовав соответстсвующий видеоролик в своем Facebook.

По словам главы государства, год был очень плодотворным на реформы и показал, насколько решительно Украина движется вперед.

«Прекращение действия Договора о дружбе с Россией, выход из СНГ, закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции Украины, утверждение приветствие „Слава Украине! Героям Слава!“ как официальное приветствие в Вооруженных силах, принятие Закона о реинтеграции Донбасса, принятие Закона „О национальной безопасности Украины“ — все это часть нашей государственнической стратегии, которая приближает нас к Европе», — считает Порошенко.

Он также вновь напомнил крылатую фразу украинского писателя Николая Хвылевого «Прочь от Москвы! Даешь Европу!», отметив, что она метко описывает евроинтеграционную стратегию Украины.

Напомним, Эксперт назвал ряд важных внешнеполитических побед Порошенко в 2018 году.

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