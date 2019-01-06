Происшествия

Труп из чемодана в Днепре: названа причина смерти девушки (фото)

Девушка, труп которой нашли в чемодане в Днепре, погибла в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии. Об этом говорится в справке судебно-медицинской экспертизы, сообщает ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

«Потерпевшая — это 19-летняя жительница Новомосковского района, которая последнее время проживала в г. Днепр. Согласно справке судебно-медицинской экспертизы смерть девушки наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного убийства, полиция проводит расследование.

Как писали «ФАКТЫ», 4 января в Днепре в мусорном баке полиция обнаружила чемодан с телом умершей женщины. Тело обнаружил бездомный, который рылся в мусорном баке.

Фото: Дарина Белоус/Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter