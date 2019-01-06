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Труп из чемодана в Днепре: названа причина смерти девушки (фото)
Девушка, труп которой нашли в чемодане в Днепре, погибла в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии. Об этом говорится в справке судебно-медицинской экспертизы, сообщает ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.
«Потерпевшая — это 19-летняя жительница Новомосковского района, которая последнее время проживала в г. Днепр. Согласно справке судебно-медицинской экспертизы смерть девушки наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии», — говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного убийства, полиция проводит расследование.
Как писали «ФАКТЫ», 4 января в Днепре в мусорном баке полиция обнаружила чемодан с телом умершей женщины. Тело обнаружил бездомный, который рылся в мусорном баке.
Фото: Дарина Белоус/Instagram
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