Сестра Кейт Миддлтон поделилась секретами стройной фигуры (фото)

Стиль жизни

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон, которая впервые стала мамой в октябре прошлого года, во время отдыха с родными на острове Сент-Бартелеми продемонстрировала исключительно стройную фигуру. 35-летняя мама сумела быстро восстановить физическую форму — во многом благодаря своему активному образу жизни. Пиппа не бросала занятий спортом даже во время беременности. Она почти до самых родов продолжала тренировки — лишь сократив их число с пяти до трех в неделю, подкорректировав упражнения и уменьшив вес гантелей. Она также отказалась от бега трусцой.

А уже менее, чем неделю спустя после рождения сына, Миддлтон-младшая снова вернулась в спортзал, постепенно увеличивая нагрузки.

Пиппа регулярно занимается также йогой, пилатесом, прыгает через скакалку, играет в теннис, плавает, ездит на велосипеде.

Как сообщает издание Daily Express, Пиппа старается следить за своим питанием. В ее рационе много цельнозерновых продуктов. Она питается три раза в день и никогда не пропускает завтрак. Утром она обычно ест йогурт с нарезанными кусочками фруктами, овсянку и орехи.

Светская львица советует не пренебрегать обычной ходьбой, считая ее отличным упражнением. При этом ходьба обязательно должна быть энергичной. К примеру, можно пройтись в обеденный перерыв. Или пешком дойти до работы. Такая прогулка, как утверждает Пиппа, не только помогает сжечь калории, но также способствует выработке эндорфинов и повышает настроение.

Сестра Кейт Миддлтон считает обязательными для женщины упражнения с гантелями. Если делать их правильно, они не вызовут нежелательного для дам увеличения объема мышц. Мышечная ткань также сжигает больше калорий, что важно в борьбе с лишним весом.

Кроме того Пиппа использует в своих домашних тренировках эластичные бинты, создающие дополнительную нагрузку.

Среди любимых упражнений для пресса в тренировке Пиппы Миддлтон числится следующее: лечь на спину, ноги и руки вытянуты вдоль тела. Одним движением поднять торс и ноги вверх — чтобы тело образовало букву «V'.

По словам королевской родственницы, при этом нельзя зацикливаться на упражнениях только для красивого пресса — не менее важно укреплять мускулы спины, чтобы избежать проблем, которые могут возникать с возрастом.

Пиппа рекомендует делать разнообразные отжимания — в том числе обычные, от пола, а также их варианты — к примеру, на наклонной поверхности или с широко расставленными ногами.

Также она ратует за упражнение планка в его разных видах. Базовый вариант выглядит так: лечь на живот, согнуть руки в локтях под прямым углом, опираясь только на предплечья и кончики пальцев ног. При этом тело должно составлять прямую, ровную линию. И замереть в таком положении минимум на 30 секунд. Упражнение планка регулярно выполняет с старшая сестра Пиппы — сама Кейт Миддлтон.

Еще один излюбленный вариант сестер — в позе планки поочередно приблизить друг к другу левое колено и левый локоть, а затем, после паузы — правое колено и правый локоть.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как удается сохранять стройность фигуры Кейт Миддлтон.

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