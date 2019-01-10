«Этот человек убил Диану»: в США заявили, что разыскали виновника гибели принцессы Уэльской (фото)

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Американский таблоид National Enquirer утверждает, что разыскал человека, виновного в гибели принцессы Уэльской Дианы, которая погибла в Париже 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Журналист Колин Макларен разыскал бывшего водителя такси Ле Вана Тханя, который признался, что подрезал автомобиль, в котором ехали принцесса и ее любовник Доди Аль-Файед. Непосредственно перед тем, как врезаться в столб в туннеле под мостом Альма на набережной Сены, Mercedes Дианы столкнулся с белым Fiat Uno, за рулем которого был Ла Ван Тхань.

Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли мгновенно. Диана, доставленная с места происшествия в больницу, скончалась через два часа. Единственный выживший пассажир Mercedes, телохранитель Тревор Рис-Джонс получил тяжелые травмы и утверждает, что не помнит, что произошло.

Спустя 22 года после трагедии Ле Ван Тхань (который с тех пор сделал успешную карьеру бодибилдера) впервые рассказал журналистам о случившемся. Ранее он утверждал, что не имеет никакого отношения к аварии. После катастрофы он перекрасил свой белый автомобиль в красный цвет.

Макларен заявил, что информация об участии в инциденте Ле Ван Тханя (вьетнамца по происхождению) намеренно скрывалась французскими властями. «Полицейские не хотели предавать это огласке тот факт, что гибель леди Дианы спровоцировал гражданин Франции… Данные об этом были упомянуты только в официальных докладах и не сообщались широкой публике», — говорит журналист.

Маклеран рассказал, что выследить водителя такси ему удалось с помощью Рис-Джонса. И что Ле Ван Тхань отказался сообщить дальнейшие подробности, заявив что «это вызовет слишком много осложнений», так как в этом деле задействовано «много влиятельных людей».

Слухи о том, что туннеле в момент катастрофы был таинственный белый «Fiat Uno», скрывшийся с места происшествия, ходили давно. Сначала подозрение падало на французского фотографа Джеймса Андонсона, который ранее фотографировал пару на вилле Аль-Файедов в Сен-Тропе и владел похожим белым автомобилем. Позже следствие все же вышло на след Ле Ван Тханя. Однако, как писала английская газета The Sun, тот, пообщавшись с французскими полицейскими, которые не стали предъявлять ему никаких обвинений, упорно отвергал все попытки британских следователей допросить его и настаивал на своей полной непричастности. Мужчина даже говорил, что водителем Fiat был вовсе не он. Хотя британские следователи придерживались другой точки зрения и просили таксиста просто выступить свидетелем, не перелагая на него ответственность за случившееся.

В итоге в гибели в гибели принцессы неофициально были обвинены папарацци, преследовавшие ее машину. А официально — погибший водитель Анри Поль, который был пьян и превысил скорость. В целом инцидент был признан несчастным случаем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американка по фамилии Украинец объявила себя тетей принцессы Дианы.

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